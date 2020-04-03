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’da ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı

ödemeleri PTT personelleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yardım kapsamına giren ailelere evlerinde teslim edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 16:38 ABONE OL
İstanbul’da sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı
Coronavirüs salgını nedeniyle 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye verilecek olan sosyal yardım desteği nakit bin TL bugün İstanbul'da dağıtılmaya başlandı. PTT önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmamasının ardından alınan kararla, kolluk kuvvetleri ve PTT personelleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere paralar evlerinde teslim edildi.

ELDEN TESLİM ALDILAR

Bakırköy'de birçok ihtiyaç sahibi aile, PTT personelleri ve kolluk kuvvetlerinin desteği ile paralarını elden teslim aldı. Destek paralarını alan ailelerin mutluluğu ise fotoğraf karelerine yansıdı.
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İstanbul’da sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı
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