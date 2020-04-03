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'den sevindiren haber! Coronavirüs tedavisi gören 3 kişi taburcu

Son dakika gelen bilgilere göre 'de yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 3 kadın taburcu edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 17:23 ABONE OL
Mardin'den sevindiren haber! Coronavirüs tedavisi gören 3 kişi taburcu

Alınan bilgiye göre, bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Mardin'de özel bir hastaneye başvuran Z.G'nin (66) Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edilen Z.G, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALKIŞLADI

Midyat ilçesinde 15 gün önce Kovid-19 tanısıyla yatırılan 2 kadın hasta 14 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Taburcu edilen hastalar sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderildi.

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Mardin'den sevindiren haber! Coronavirüs tedavisi gören 3 kişi taburcu
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