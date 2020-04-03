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'dan flaş karar! Solunum cihazı ve koruyucu malzeme...

Son dakika gelen bilgilere göre 'nın muhteşem bir çalışma yapacağı öğrenildi. Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın coronavirüs ile ilgili yeni adımlar atmaya başlayan NASA, koruyucu malzeme, solunum cihazı ve virüs hakkında öngörü sağlayacak verilerin analizi konularında çalışacak.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 16:05 ABONE OL
NASA'dan flaş karar! Solunum cihazı ve koruyucu malzeme...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye katılım sağladıklarını açıkladı. NASA, 'nasa@work' adlı platformu kendi bilim insanlarının kullanımına sundu. NASA bilim insanları, bu platform sayesinde koruyucu malzeme, solunum cihazı ve virüs hakkında öngörü sağlayacak verilerin analizi konularında çalışacaklar.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN SÜPER BİLGİSAYAR DESTEĞİ

NASA, geliştirecekleri koruyucu malzemelerin hızlıca ve kolayca uygulanabilir veya üretilebilir olmasına özen gösterdiklerini ifade etti. Geliştirilecek solunum cihazlarında ise, mevzuata uygun ve kolay kullanım tasarımlarına öncelik verilecek. NASA ayrıca NASA@WORK platformunda geliştirilecek veri analiz teknikleriyle, koronavirüsün yayılma öngörülerine ulaşmayı hedefliyor.

NASA daha önce ABD yönetimiyle birlikte ortak yaptıkları açıklamada, NASA'nın süper bilgisayar teknolojinin koronavirüs tedavisi ve aşısı için kullanacağını belirtmişti.

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NASA'dan flaş karar! Solunum cihazı ve koruyucu malzeme...
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