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'in Akgeçit köyü karantinaya alındı

'in ilçesine bağlı Akgeçit köyü, 2 kişiye yapılan testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:10 ABONE OL
Siirt'in Akgeçit köyü karantinaya alındı

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Akgeçit köyünde ikamet eden 2 vatandaşımızın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu, adı geçen köyümüzde 2- 16 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantina uygulamasına geçilmiştir. Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Akgeçit köyündeki insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Akgeçit köyümüzde başta sağlık olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

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