Skandal kitabın reklamı Cumhuriyet tarafından yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kültür Atlası isimli kitap Kenan Mortan ve İbrahim Atalay'ın ortak çalışması olarak Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yayınlandı. Kitap, Türkiye'nin yedi bölgesinin kültürel, iktisadi ve insani yanlarıyla ayrı ayrı ele alındığı bir kültür atlası olarak sunuldu.

Ancak kitapta Batman şehrini anlatan bölümde, şehir için sarf edilen cümleler okuyucuları hayretler içinde bıraktı. Özellikle Batmanlılar tarafından büyük tepki çeken kitaba şikayet yağdı.

Kitabın 290, 291, 292, 293'üncü sayfalarında ve Batman şehrini anlatan bölümlerinde şehrin karalandığı cümleler yer aldı. Batman'daki geçmişte yaşanan intiharlara değinilerek sanki şehirde sistematik intihar vakalarının olduğu bilgisine yer verildi.

İntiharlara değindiği sayfalarda gerçeklerden ve belgelerden uzak bilgiler yer alan kitapta, Batmanla ilgili başlık parası karşılığı zorla evlendirilmeyi, çocuk yaşta evliliği ve evlilik sonrası sistemli şiddet görmeyi intiharların başlıca sebepleri arasında gösterildi. Ayrıca Batmanlılar'ın ölümün kutsandığı da iddia edildi. Sosyal medyada da Batmanlıları rencide eden kitaptaki cümlelerle ilgili tepki iletileri yazıldı.

Batman Barosu, Batman'ın tanıtmaktan çok Batman halkını gerçek dışı beyanlarla rencide eden, küçük gören ve tahkir eden bu kitap ile ilgili olarak başta suç duyurusunda bulunulacağını ve kitabın toplatılması için gerekli hukuki sürecin başlatılacağını belirtti.

CUMHURİYET REKLAMINI YAPTI

Tüm bu olaylar ardından skandal kitabın reklamı bu kez Cumhuriyet tarafından yapıldı. Cumhuriyet'in 2 Nisan 2020 günlü 'Kitap' ekinin kapağında yer aldı. Kenan Mortan'ın söyleşisinin yer aldığı 'Kitap' ekinde "Kenan Mortan ve İbrahim Atalay'ın kaleme aldıkları, yedi bölgenin kültürel, iktisadi ve insani yanlarıyla ayrı ayrı resmedildiği Türkiye'nin Kültür Atlası'nı bu topraklardan bu topraklara yazılmış uzun bir mektup gibi okumak da mümkün" satırlarıyla kitabın reklamı yapıldı.