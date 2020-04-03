Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı yaşı 60'a çekilebilir! İçişleri Bakanlığı yeni önlemler alacak...

haberi: yaşı 60'a çekilebilir! İçişleri Bakanlığı yeni önlemler alacak...

Dünya genelinde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bini geçti. Enfekte hasta sayısı ise 1 milyonu geride bıraktı. Ülkemizde de corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 65'ten 60 yaş üstüne çekilmesi planlanıyor. gelişmesine göre Bilim Kurulu'nu önerileri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yeni önlemlerin alınması planlanıyor. 18 yaş altı grup için de gündemde! Türkiye'de ? Bu soru da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor; işte tüm detaylar...

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 12:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı yaşı 60'a çekilebilir! İçişleri Bakanlığı yeni önlemler alacak...

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın özel haberine göre corona virüs vakalarının yüzde 60'ının İstanbul'da olması nedeniyle tedbirler arttırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; ' gelecek mi?' sorusuna bütün tedbirler programımızda var eğer gerekli görülürse tüm önlemler alınır diyerek cevap vermişti. Öte yandan değerlendirmelere göre izolasyonu en iyi sağlayan il başkent Ankara oldu; önümüzdeki günlerde 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma yasağı söz konusu! haberinin ayrıntıları...

YENİ TEDBİRLER GELİYOR! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞI...

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerinin de azlığının etkisiyle izolasyon kurallarına tam olarak uyulamıyor. Yapılan değerlendirmelere göre alınan önlemlere en iyi uyan, izolasyonu sağlayan il Ankara oldu. Önümüzdeki günlerdeki değerlendirme sonucu gerek görülürse İstanbul'da özel araçlar ile seyahat tamamen kısıtlanacak. Alınması planlanan yeni kararlar şöyle:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı yaşı 60'a çekilebilir! İçişleri Bakanlığı yeni önlemler alacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA