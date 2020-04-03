Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı yaşı 60'a çekilebilir! İçişleri Bakanlığı yeni önlemler alacak...

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın özel haberine göre corona virüs vakalarının yüzde 60'ının İstanbul'da olması nedeniyle tedbirler arttırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna bütün tedbirler programımızda var eğer gerekli görülürse tüm önlemler alınır diyerek cevap vermişti. Öte yandan değerlendirmelere göre izolasyonu en iyi sağlayan il başkent Ankara oldu; önümüzdeki günlerde 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma yasağı söz konusu! Son dakika haberinin ayrıntıları...

YENİ TEDBİRLER GELİYOR! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞI...

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerinin de azlığının etkisiyle izolasyon kurallarına tam olarak uyulamıyor. Yapılan değerlendirmelere göre alınan önlemlere en iyi uyan, izolasyonu sağlayan il Ankara oldu. Önümüzdeki günlerdeki değerlendirme sonucu gerek görülürse İstanbul'da özel araçlar ile seyahat tamamen kısıtlanacak. Alınması planlanan yeni kararlar şöyle: