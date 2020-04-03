Soylu: Hepsi işinde gücünde insanlar

İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un 29 Mart Pazar günü Kağıthane-Kabataş hattında çalışan İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 47 vatandaşın bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Soylu, "Bütün bunların tamamına baktık. Hepsi işinde gücünde insanlar" dedi. Soylu, Murat Ongun'u da isim vermeden eleştirerek "Kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım. O insanlara da kusur işlendi" dedi ve "Üç kuruş siyaset yapacağım diye bu işlerin içerisinde bulunmamak lazım geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.