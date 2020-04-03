Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Soylu: Hepsi işinde gücünde insanlar

Soylu: Hepsi işinde gücünde insanlar

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
Soylu: Hepsi işinde gücünde insanlar
İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un 29 Mart Pazar günü Kağıthane-Kabataş hattında çalışan İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 47 vatandaşın bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Soylu, "Bütün bunların tamamına baktık. Hepsi işinde gücünde insanlar" dedi. Soylu, Murat Ongun'u da isim vermeden eleştirerek "Kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım. O insanlara da kusur işlendi" dedi ve "Üç kuruş siyaset yapacağım diye bu işlerin içerisinde bulunmamak lazım geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Soylu: Hepsi işinde gücünde insanlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA