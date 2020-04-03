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14 iç hat uçuşunu durdurdu!

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 22:59 ABONE OL
THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu!

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

14 BÜYÜK ŞEHİRE YAPILAN SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar İPTAL EDİLECEKTİR" dedi.

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THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu!
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