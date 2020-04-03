Türk Kızılayı’ndan iyilik seferberliği

Türk Kızılay şubeleri ihtiyaç sahiplerine 30 bin 623 gıda kolisi, 35 bin 800 hijyen kolisi dağıttı. SABAH'a konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık şunları söyledi: "Bugüne dek evlerinden çıkamayan 65 yaşın üstündeki büyüklerimize ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan 124 bin 279'una destek olduk, alışverişlerini yaptık. İşini kaybeden 75 bin aileye 400'er lira nakit destek vereceğiz. Toplamda 150 bin aileye gıda, 100 bin aileye hijyen kolisi dağıtımı yapacağız. İlk etapta 50 milyon TL'lik bir bütçeyi halkımız için kullanacağız."