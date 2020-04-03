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Türkiye'nin "Heidi"si , ""na 3 buzağı bağışladı

Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, 15 yaşındaki Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ""na destek için 3 buzağı bağışladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 13:17 ABONE OL
Türkiye'nin Heidisi Hamdu Sena, Milli Dayanışma Kampanyasına 3 buzağı bağışladı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için ailesinden izin istedi.

BABASI TAM DESTEK OLDU

Hamdu Sena, kendi baktığı 3 buzağıyı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin Heidi'si "Bende Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'BizbizeyeterizTürkiyem' kampanyasına 3 buzağımı satarak destek veriyorum." ifadelerini kullanarak herkesin kampanyaya sahip çıkmasını istedi.

"DAYANIŞMA İÇERİSİNDE BU KÖTÜ GÜNLERİ AŞACAĞIZ"

Baba Atilla Bilgin, kızı Hamdu Sena'nın bu fikir ile gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler de bu vatanın evlatları olarak bu zor günlerden geçerken devletimiz için elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz. Birlikte bu işi başaracağımızı biliyoruz. Bu nedenle kızımın yaptığı davranış beni fazlasıyla duygulandırdı. Herkesin dayanışma içerisinde olmasını bekliyoruz." dedi.

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Türkiye'nin "Heidi"si Hamdu Sena, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 buzağı bağışladı
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