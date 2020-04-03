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Vali Yerlikaya hesabından duyurdu! toplanacak!

Ali yerlikaya hesabından yaptığı açıklamasında; " içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere 'muz yarın 15.30’da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 22:52 ABONE OL
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu! İl Pandemi Kurulu toplanacak!

İstanbul Valisi Ali yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30'da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır." dedi.

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Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu! İl Pandemi Kurulu toplanacak!
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