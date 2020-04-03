Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu! İl Pandemi Kurulu toplanacak!

İstanbul Valisi Ali yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30'da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır." dedi.

İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30'da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır.#HaftaSonuEvdenÇıkma🏠 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2020

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