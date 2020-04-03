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Zeytinburnu'nda kaçak üretilen maskelere el konuldu

'da kaçak üretilen 467 tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ile dikiş makinelerine el konuldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 23:13 ABONE OL
Zeytinburnu'nda kaçak üretilen maskelere el konuldu

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Maltepe Mahallesi'nde bir iş hanında hijyenik olmayan ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 467 tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ve dikiş makinelerine el koydu.

Atölye sahibine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Zeytinburnu'nda kaçak üretilen maskelere el konuldu
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