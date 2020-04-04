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bugün: 2020 Ceza infaz indirimi Meclis'ten geçti! Af yasası ne durumda, kimleri kapsıyor ve ne zaman çıkacak?

... Kamuoyunda olarak da bilinen ceza infaz indirimi düzenlemesi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor! Bugün gelen habere göre, infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti. Böylelikle, yanıtı merak edilen 'Af yasası Meclis'ten geçti mi?' sorusu da cevabına ulaştı. İlgili kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bilindiği gibi, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından geçtiğimiz günlerde infaz düzenlemesi kapsamı ve detayları açıklanmıştı. Özkan, af yasası son durum ve gelişmeler hakkında bilgi verirken düzenlemenin hangi suçları kapsam altına aldığını da kamuoyu ile paylaşmıştı. Bunun ardından, 'Af yasası kimlere vuruyor ve ne zaman çıkacak?' sorusu araştırılıyordu. Peki, '2020 Af yasası ne zaman çıkacak, uyuşturucuyu kapsıyor mu? İşte, son dakika gelişmeleri ve kapsamı...

Giriş Tarihi: 4.4.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 10:47 ABONE OL
Af yasası son dakika haberleri bugün: 2020 Ceza infaz indirimi Meclis'ten geçti! Af yasası ne durumda, kimleri kapsıyor ve ne zaman çıkacak?

Af yasası ve ceza infaz düzenlemesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından ceza infaz indirimi düzenlemesi kapsamı ve maddeleri hakkında bilgi verilmişti. Özkan, 70 maddeden oluşan teklifin tamamlandığını ifade etmiş ve hangi suçları kapsam altına aldığını, kimlere vuracağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Özkan'ınm açıklamasının ardından, düzenlemenin doğrudan muhtabı olan mahkumlar ve aileleri tarafından ' kimlere vuruyor, uyuşturuyu kapsıyor mu?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

AF YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, KİMLERİ KAPSIYOR?

Bugün gelen habere göre, bir süredir kamuoyunun merakla beklediği infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK, NE DURUMDA?

Peki, 2020 af yasası ne zaman çıkacak, son durum ne ve hangi suçları kapsıyor?

İşte, ceza infaz düzenlemesi ve af yasası gelişmeleri bugün...

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Af yasası son dakika haberleri bugün: 2020 Ceza infaz indirimi Meclis'ten geçti! Af yasası ne durumda, kimleri kapsıyor ve ne zaman çıkacak?
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