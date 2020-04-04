Bakan Akar'dan son dakika açıklaması: Dezenfektan ve maske üretim sayısını açıkladı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsü tedbirleri, maske ve dezenfektan üretimi gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklama, "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor. MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık." dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu. Dünyada dezenfektan ve maske sıkıntısı yaşanırken, Türkiye, TSK, meslek liseleri ve sektörün desteği ile sorunu çözmüştü.