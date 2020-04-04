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Bakan Koca'dan 20 yaş altı gençlere mesaj! Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 21:55 ABONE OL
Bakan Koca'dan 20 yaş altı gençlere mesaj! Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.

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Bakan Koca'dan 20 yaş altı gençlere mesaj! Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz
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