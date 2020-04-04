Bakan Koca'dan 20 yaş altı gençlere mesaj! Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.
Giriş Tarihi: 4.4.2020 21:45Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 21:55ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.