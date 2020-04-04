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Binlerce kaçak maske ele geçirildi

’den tüm dünyaya yayılan salgınından korunmak için kullanılan maskeleri kaçak üreten iş yerlerinde baskın düzenlendi. Baskında binlerce kaçak maske ele geçirildi.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:34 ABONE OL
Binlerce kaçak maske ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs (COVİD- 19) tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında yeni bir baskın düzenlendi.

3 Nisan 2020 tarihi saat 16.20 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesinde bulunan iş merkezi içerisindeki bir işyerinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi.

BİNLERCE KAÇAK MASKE

Operasyon kapsamında 67 adet satışa hazır maske, 400 adet maske yapım bezi ve maske lastiği ele geçirildi. Aynı gün Sultanbeyli ilçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda ise; 15 bin adet satışa hazır maske ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen işyerleri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Binlerce kaçak maske ele geçirildi
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