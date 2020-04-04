CHP’li eski vekilden ekran başında büyük saygısızlık

Haber Global ekranlarında Erhan Ertürk'ün moderatörlüğünü yaptığı 'Müzakare' isimli programda ilginç bir saygısızlık yaşandı.

Programın geçtiğimiz akşamki konukları Dr. Alihan Oral, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek ve gazeteci Cem Küçük oldu.





CHP’li eski vekilden canlı yayında şoke eden skandal hareket | Video

SİGARA YAKTI

Programa video konferans üzerinden bağlanan CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek, ekranda göründüğü anlarda sigara yaktı. Durumun fark edilmesi üzerine Şimşek'in görüntüsü ekrandan çekildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan bu saygısız hareket sosyal medyanın gündemine otururken RTÜK'ün sigara ve alkol yasağına rağmen Şimşek'in canlı yayında binlerce insanın önünde yaptığı bu hareketi tepkiye neden oldu.



