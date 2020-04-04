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Corona virüsü tedavisi ile ilgili çalışmalardan görüntü paylaştı: Hücreleri beklenenden kısa sürede parçalamış...

Coronavirüse karşı tedavi çalışmaları yürüten Prof.Dr. Ercüment Ocalı sosyal medya hesabından son duruma ilişkin bir video paylaştı. Ovalı, paylaştığı videoya, "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız" notunu düştü. Ovalı, virüse karşı iyileşmiş hastaların kanını kullanarak bir tedavi yöntemi geliştirmeye çalıştığını ve Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 09:46 ABONE OL
Corona virüsü tedavisi ile ilgili çalışmalardan görüntü paylaştı: Hücreleri beklenenden kısa sürede parçalamış...

Koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız" dedi.

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Koronavirüse karşı tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı.

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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf paylaşıyor.

Ovalı dün attığı tweet'te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik" dedi. Ovalı, "Bu günden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı

"ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, "Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." bilgisini verdi

Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

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Corona virüsü tedavisi ile ilgili çalışmalardan görüntü paylaştı: Hücreleri beklenenden kısa sürede parçalamış...
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