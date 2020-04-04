Coronavirüs fırsatçılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs salgınına yönelik fahiş fiyat artışı, izinsiz üretim, stokçuluk konularıyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili baskın düzenlendi.

2.5 TON DEZENFEKTAN

İstanbul'un Esenler ilçesi Giyimkent sitesinde bulunan bir depoda izinsiz, ruhsatsız ve hijyene aykırı bir şekilde dezenfektan üretilip paketlendiği, buradan ülkenin her yerine kargo çıkışı olduğu ve ürün muhteviyatının belli olmadığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine depoya operasyon düzenlendi.





Yapılan operasyonda, bin 343 adet satışı hazır halde dezenfektan, 2.5 ton tankerler içerisinde dezenfektan, 3 bin 350 adet boş şişe, 2 bin adet etiket ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda deponun sahibi firmanın ruhsat ve üretim izni bulunmadığı belirlendi. İşyeri sahibi İlhan Ü. (46) isimli şahıs hakkında "Ruhsatsız Olarak Müstahzar İmal Etmek veya Bu Şekilde İmal Edilen Müstahzarları Bilerek Satmak" suçundan işlem yapıldı.

Depo, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.