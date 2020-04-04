En kıymetli bağışlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden destek yağıyor.* Denizli'de yaşayan ve kaydını yaptırdığı umre çekilişinde gitmeye hak kazanan Erkan Yazıcı (60), Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ve umre kayıtlarını askıya alması üzerine, umre için ayırdığı 8 bin TL'yi bağışladı.* Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de üs bölgesindeki astsubay eşini ziyarete giderken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın patlamasıyla 11 aylık bebeği Bedirhan ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan annesi Suudiye Demir (59), Vefa İletişim Hattı'nı arayarak çağırdığı görevlilere 2 çeyrek altını bağışlamak için verdi.* Sivas'ın İmranlı ilçesinde 93 yaşındaki Süleyman Öner, emekli maaşını çeken görevlilere bağış için 100 100 TL vererek "Bu zor zamanlarda maddiyatı iyi olanlar devlete ve millete yardımcı olsunlar" dedi.* Van'ın Tuşba ilçesi Gedikbulak Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Sezgin Esici, 30 büyükbaş hayvanından 'Mercan' adlı 500 kilo ağırlığında ve 20 bin TL değerindeki boğasını kampanyaya bağışladı.* Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Osman Yıldız (85), geçimini sağladığı 6 kuzusundan birini 750 liraya satarak parasını kampanya hesabına yatırdı.* Malatya'nın Darende ilçesinde 12 yaşındaki Sefa Karagülle, kamp çadırı almak için biriktirdiği 369 lirayı bağışladı.* Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 77 yaşındaki İsmail Aslanoğlu ile 75 yaşındaki eşi Fatma Aslanoğlu da emekli maaşlarını bağışladı.* Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tek başına yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Başol, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini çağırıp bankadan çektirdiği emekli maaşını bağışladı.* Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, bir aylık maaşını bağışladı.

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