Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 19:22 ABONE OL
Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kahvehaneye giden polis ekipleri, iş yeri sahibi ile içerideki 22 kişiye idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında, polise mukavemet gösteren ve kaçmaya çalışan iş yeri sahibi ile 3 kişi de gözaltına alındı.

Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlenirken, işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA