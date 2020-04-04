Hastalar, alkışlarla taburcu oldu

ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Korona virüsü nedeniyle tedavi gören ve taburcu olan 20 kişi sağlık çalışanlarının alkışları altında evlerine uğurlandı. Tedavileri tamamlanan 35 ile 60 yaş arası 20 vatandaş 'Taburcu formlarını' imzalayarak hastaneden çıkış yaptı. Günlerdir hastanede tedavisi devam eden vatandaşlar ellerinde valizlerle çıkış yaparken koridor oluşturan sağlık çalışanlarının alkışları ile çıkış yaptı. Sağlıkçılar taburcu olanlara talimatlara harfiyen uymaları için uyarılarda bulunurken taburcu olan vatandaşlarda çalışanlara teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. Öte yandan Erzurum İl Pandemi Kurulu yeni yayımladığı kararlarla Corona ile mücadeleyi genişletti. Vali Okay Memiş'in imzası ile yayımlanan kararlarda şehre giriş yapacak olan vatandaşların en az 14 gün evlerinde karantinada tutulacakları açıklandı. İzole çalışmalarında yazılı tebliğlerinde uygulanacağı ve karantinaya uymayanlar için 3 bin 150 lira para cezası kesileceği bildirildi.