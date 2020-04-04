İmamoğlu’nun yardımcısından skandal tweet

DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 2016 yılında tutuklanan Helin Bölek, açlık orucuna başlaması sonrası Kasım 2019 yılında tahliye edilmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bölek dün sabah hayatına kaybetti.

Bölek'in ölümü ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu skandal bir paylaşımda bulundu. Aksu paylaşımında, DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Helin Bölek'i "Türkü söyleyebilmek için öldüler" paylaşımıyla savundu.





Skandal tweet ardından çok sayıda kişi yorum üzerinden tepkisini dile getirdi.

Bilindiği gibi, Bölek için toplanan terör örgütü yandaşları önce kol kola girip yürüyüş yaptı, ardından da tabutun başında halay çekti. Terör yandaşı grup, Koronavirüs salgınına adeta davetiye çıkardı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ardından Başkan Vekilliği'ne Hüseyin Aksu getirilmişti. Bodrum, Erzurum gibi turizm bölgelerinde tatile çıkan İmamoğlu'nun yerine o zaman diliminde Aksu bakıyordu.







