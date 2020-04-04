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İspanya'da uygulaması 26 Nisan'a kadar uzatılacak

İstanbul'da, Aile, Çalışma ve , İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından 45 bin kişiye sosyal yardım ödemeleri yapıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 19:34 ABONE OL
İspanya'da OHAL uygulaması 26 Nisan'a kadar uzatılacak

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da her geçen gün ölü ve vaka sayıları hızla artıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede korona virüs vakalarında artışın sürdüğünü belirterek parlamentodan 26 Nisan'a kadar olan olağanüstü hal uygulamasının 15 gün daha uzatmasını isteyeceğini açıkladı.

Muhalefet lideri Pablo Casado sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Sanchez ile telefonla görüştüğünü belirterek, Sanchez'in kendisine parlamentodan olağanüstü halin uzatmasını talep edeceğini bildirdiğini ifade etti. İspanya'da 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona eren olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Öte yandan Ülkede açıklanan son verilere göre korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak 11 bin 744'e yükseldi. Vaka sayısı ise 5 bin 537 artarak 124 bin 736'ya ulaştı. İspanya, dünya genelinde korona ölümlerinin en çok yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

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İspanya'da OHAL uygulaması 26 Nisan'a kadar uzatılacak
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