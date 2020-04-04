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İstanbul metrosunda balık istifi seyahat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8’den 4’e düşürmesi sonrası toplu ulaşımdaki insan yoğunluğu değişmiyor. Bugün (4 Nisan) saat 07.51, Yenikapı-Kirazlı Metrosu’nda kalabalık yığınlar görüntülendi. Metrodaki insan yoğunluğu manzarası hayretler içinde bıraktı

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 15:16 ABONE OL
İstanbul metrosunda balık istifi seyahat!

İşe gitmek zorunda olan ya da mecburiyetten dışarı çıkmak durumunda kalan İstanbullu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8'den 4'e düşürmesi sonrası hâlâ sıkıntı yaşıyor.

Toplu ulaşım araçlarında bazı bölge ve saatlerde insan yoğunluğu manzaraları hâlâ değişmiyor. İş saatlerinde toplu taşıma araçları tıklım tıklım...Bugün sabah da manzara değişmedi. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yine insan kalabalığı vardı.

"SABAH SABAH TIKA BASA DOLU"

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Toplu taşıma seferlerini azaltan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi.

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İstanbul metrosunda balık istifi seyahat!
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