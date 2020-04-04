Kılıçdaroğlu yine görev başında: Milli dayanışmayı karaladı

Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma' kampanyası toplumun her kesiminden destek bulurken, belediyelerinin yardım oyunu bozulan CHP, kampanyaya karşı karalama kampanyasına girişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Mart'tan bu yana koronavirüse karşı gerek sağlık gerekse ekonomide alınan önemli kararları görmezden geldi. Kılıçdaroğlu koronavirüse karşı "para basmayı" önerdi. Kılıçdaroğlu, karalama kanalı Fox TV'de katıldığı canlı yayında sosyal yardımları yok saydı. Kılıçdaroğlu, milli dayanışma kampanyası için "Bağış yapıyorum diye afra tafra yapıyorlar " ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı çevrelerce dile getirilen 'tek çare para basmak' açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise " Onun dışında başka bir çare kalmadı, ödemeleri kontrol edebilirlerse buradan belli miktarda para alacaklar, tasarruf yapabilecekler" dedi.