Koç, Çilingiroğlu’nun işine son verdi

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CNNTürk canlı yayınında da Koç Üniversitesi'nce işine son verildiğini açıkladı. Kendisine yayın arasında e-posta gönderildiğini belirten Çilingiroğlu, "Ben isim yapmak için televizyonda değilim tam arada Koç Üniversitesi'nden istifa mektubumu göndermişler. Demişler ki buradaki ilişkiniz bitmiştir. Fakülteden atıldınız. Benim Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'nde çok emeğim geçti. Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Gerekçe olarak da çıktığım programlar gösterildi" dedi.