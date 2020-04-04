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Koronavirüsü 15 saniyede yok ediyor

SABAH Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Koronavirüsü 15 saniyede yok ediyor
Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kuantum Optiği ve Elektroniği Teknolojileri Laboratuvarı Sorumlusu olan Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, koronavirüsle savaşan bir cihaz geliştirdi. Sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini en aza indirmek amacıyla en ağır virüsleri dahi öldürebilen ultraviyole bir cihaz tasarladı. Tasarımın "el cihazı", "dezenfeksiyon kapısı" ve "dezenfeksiyon kabini" olarak üç ayrı prototipi hızla üretildi. El cihazı 75, kabinler ise 15 saniyeden kısa bir sürede ortamdaki virüsleri en az düzeye indirme gücüne sahip.
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Koronavirüsü 15 saniyede yok ediyor
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