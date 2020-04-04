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Küçük kızdan Erdoğan’a duygusal hediye

İstanbul Emniyeti’nce Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında için gidilen bir evde duygusal anlar yaşandı. Evin küçük kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki mektup yazdığı, bir de kendi elleriyle yaptığı görüldü.

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 12:19 ABONE OL
Küçük kızdan Erdoğan’a duygusal hediye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 3 Nisan 2020 tarihi saat 17.30 sıralarında sosyal yardım ödemesi için gittikleri bir evde duygulandıran anlar yaşandı.

İstanbul Merkezefendi Mahallesi'nde gidilen bir ikamette, belediyede çalışan eşi 8 yıl önce vefat eden bir vatandaş teslimat sonrasında kızlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını belirtti.

Ayrıca küçük kızın Filograftan yaptığı Türk Bayrağı ile kızları tarafından yazılan 2 mektubu Cumhurbaşkanı'na iletilmek üzere görevlilere verdiği öğrenildi.

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Küçük kızdan Erdoğan’a duygusal hediye
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