Küçük kızdan Erdoğan’a duygusal hediye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 3 Nisan 2020 tarihi saat 17.30 sıralarında sosyal yardım ödemesi için gittikleri bir evde duygulandıran anlar yaşandı.





İstanbul Merkezefendi Mahallesi'nde gidilen bir ikamette, belediyede çalışan eşi 8 yıl önce vefat eden bir vatandaş teslimat sonrasında kızlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını belirtti.





Ayrıca küçük kızın Filograftan yaptığı Türk Bayrağı ile kızları tarafından yazılan 2 mektubu Cumhurbaşkanı'na iletilmek üzere görevlilere verdiği öğrenildi.