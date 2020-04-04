Milletime güveniyorum alınan tedbirlere uyalım

TAŞCIOĞLU'NUN

OKMEYDANI'NDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:* Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Ülke genelinde de vaka tespiti ve tedavisini de oldukça başarılı şekilde yürüttük. Ülkemiz toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir.* Hep söylediğim gibi özellikle milletimizden beklentimiz her bir bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.* Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu geceyarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz. Bu (dün) gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar halinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç, temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakliyle İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslar arası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devama edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha kurulları şehirlerin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. Yasağı ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.* Bir başka tedbirimiz ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol, karantina altına almak durumundayız.* Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak ve temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek için sokağa çıkmasını temin etmek, bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamaktır.* Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yarından (bugün) itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır.* Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır.* Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece hızlı kontrol altına alırız. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerini durumun düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değildir.* Milletimiz, doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacaktır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğiz. (İstanbul'daki hastanenin 600 yataklı ilk etabı 30 Mart'ta hizmete açıldı)