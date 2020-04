Şehir hastaneleri iyi ki yapılmış

ABD'de UTHSCSA, San Diego California, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Girişimsel ve Yapısal Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, SABAH'a çok özel açıklamalarda bulundu:

* Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'muz mükemmel işler yapıyor. Cumhurbaşkanımız da çok önemli kararlar aldı bu süreçte. Şehir hastanelerimizin benzeri Avrupa'da yok. Mesela İkitelli Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da en büyüğü. 520 yoğun bakım ünitesi var. İçinde bulunduğumuz süreçte bunun kıymetini daha iyi anlamalıyız. Avrupa'da yeteri kadar yoğun bakım ünitesi yok. Sağlık sistemimiz çok iyi. Böbdek nakli olmam için Amerika'da 3-4 yıl beklemem gerekiyordu. Türkiye'ye geldim. Kısa sürede böbrek nakli yapıldı. Amerika'da böbrek nakli için 200 bin dolar istediler, Türkiye'de ise 10 bin dolara oldum. Normalde 50 TL para ödeyerek ve en fazla bir ay bekleyerek böbrek nakli de olabilirdim.

ABD'de yaşayan Türk profesörden canlı yayında Türkiye'nin sağlık sistemini beğenmeyenlere tokat gibi sözler... | Video

PARTİLER ÜSTÜ BAKIYORUM

* Atatürk'ün dediği gibi kendimi Türk hekimlerine teslim ettim. Türkiye'deki sağlık hizmetlerini partiler üstü bakarak değerlendiriyorum. ABD'de hiçbir hastanede 520 yoğun bakım ünitesi yok.



MASKE TAKIN

* Bu virüs birkaç haftada geçecek türden değil. Topluma en büyük önerim; olabildiğince evlerinde kalmaları ve toplu taşıma kullanmamaları. Mutlaka maske takılmalı, sosyal mesafe korunmalı. "Maske takmayın" diyenler bugün "Mutlaka maske takın" diyor.



ABD'DE BÜYÜK BUHRAN VAR

* ABD'de insanlar büyük bir buhran yaşıyor. İşsiz ve borçlarını ödemeyecek durumda olanların sayısı artıyor. İntiharları önleyebilmek için de sahillerde "Eğer intihar etmeyi düşünüyorsunuz lütfen şu numarayı arayın" tabelası var. Toplumun psikolojisini de düşünerek hareket edilmeli. Yani televizyonlara çıkıp sürekli insanları korkuya sürükleyecek programlar da yapmamamız gerekiyor. Bu dönemi 3. Dünya Savaşı olarak düşünün.

* Tüm dünya koronavirüse gafil avlandı. Sadece İspanya ve İtalya değil; Amerika ve Almanya da çuvalladı. Türkiye'de temizlense bile Amerika'da bu virüs devam ederse sorun çözülmez.

Profesörlerin TV'deki corona virüsü maskesi tartışmasında şok ifadeler... Canlı yayını terk etti | Video

TÜRKİYE'DE YAŞAYANLAR ŞANSLI

* ABD'de sağlık çalışanları- Şehir Hastanesi Avrupa'nın da en büyüğü nın vaziyeti çok kötü. Ameliyathaneye maskesiz giren hemşireler var. Solunum cihazları yetersiz. Yoğun bakım ünitesi de yetmiyor. Korkuyorum ki yakında ceset torbalarına bile konulamadan ölüler üst üste konulup, topluca gömülecek. Türkiye'deki insanlar çok şanslı. Türkiye, kendi solunum cihazını ve maske üretmek için harekete geçti. Bu nedenlerle Türk milleti olarak bu çok güzel işleri yapan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ülkemizle gururuyla övünmeliyiz. Ben Türk olmaktan hep gurur duydum. Biz çok şanslı bir milletiz, lütfen herkes bunun bilincinde olsun. Kimse moralini bozmasın, hepimiz ve insanlık adına güzel günler yakında.



ÜLKESİNİ SEVEN ATATÜRKÇÜ BİR İNSANIM

* Her zaman ülkeme katkı sağlamak için çalıştım. Amerika'da ülkemi en güzel şekilde de temsil ediyorum. Yıllardır Amerika'da yaşamama rağmen bir ev bile almadım. Tüm yatırımımı Türkiye'ye yapıyorum. Birkaç yıla kadar Türkiye'ye döneceğim. Sağlık Bakanlığı izin verirse yılda bir kez sosyal sorumluluk adına bir otobüs ile ülkemin dört bir yanını gezip, hasta insanlarımıza bakacağım. Ben ülkesini çok seven ve Atatürkçü bir insanım. Atatürkçü bir ailede büyüdüm. Hayatım boyunca kendimi hiçbir şey uğruna satmadım, satmam da.



BANA BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILDI

* (Didem Arslan Yılmaz ile katıldığı programda yaşananlar) Ben bilim insanıyım. Kimseyle polemiğe falan girmeyeceğim. Programda bana büyük bir saygısızlık yapıldığı için yayını terk ettim. "Amerika'dasınız, siz anlamazsınız" gibi sözler sarf edildi. Ülkeler arası politika yapma zamanı değil, içinde bulunduğumuz süreçte insan hayatı söz konusu çünkü. Yayın sonrası Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bana hem destek, hem de yayıncı adına özür mesajları gönderdi.

ABD'Lİ NÖROLOGLARDAN SON DAKİKA CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI! 'EĞER AKCİĞERLER BOZULURSA HASTAYI SOLUNUM CİHAZINA BAĞLARIZ AMA…"

GÜN GÜN TÜRKİYE'DE CORONAVİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYILARI! CORONAVİRUS'DE SON DURUM...

SAĞLIK BAKANLIĞI "OLASI KOVİD-19 VAKA SORGULAMASI KILAVUZU"NU GÜNCELLEDİ