Son dakika! ABD'de corona virüsü kontrolden çıktı! Ölü sayısı bin 105 kişi arttı...

Amerika Birleşi Devletleri, koronavirüsü ile mücadeleyi sürdürüyor. Ülkede bilanço giderek ağırlaşırken, hayat durmuş durumda. ABD'den gelen son açıklamaya göre; 24 saat içinde bin 105 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 163'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

ABD'de vaka sayısı da her geçen dakika artıyor. Ülkede bugünkü veriler hariç 278 bin 537 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede maskesiz olarak sokağa çıkılmaması yönünde çağrılar sürerken, 3M firmasına Trump'ın talimatı ile el konuldu. Firma tüm N95 maske üretimini ABD'ye satacak.