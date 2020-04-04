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! 'de kontrolden çıktı! Ölü sayısı bin 105 kişi arttı...

... 'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1105 artarak 7 bin 163'e yükseldi. ABD en çok vakanın görüldüğü ülke pozisyonunda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 17:13 ABONE OL
Son dakika! ABD'de corona virüsü kontrolden çıktı! Ölü sayısı bin 105 kişi arttı...

Amerika Birleşi Devletleri, koronavirüsü ile mücadeleyi sürdürüyor. Ülkede bilanço giderek ağırlaşırken, hayat durmuş durumda. ABD'den gelen son açıklamaya göre; 24 saat içinde bin 105 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 163'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

ABD'de vaka sayısı da her geçen dakika artıyor. Ülkede bugünkü veriler hariç 278 bin 537 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede maskesiz olarak sokağa çıkılmaması yönünde çağrılar sürerken, 3M firmasına Trump'ın talimatı ile el konuldu. Firma tüm N95 maske üretimini ABD'ye satacak.

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Son dakika! ABD'de corona virüsü kontrolden çıktı! Ölü sayısı bin 105 kişi arttı...
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