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: açıklaması geldi! Bakan Koca açıklıyor: 18 yaş altı ve 60 yaş üstü ?

Corona virüs yüzünden 69 kişi daha hayatını kaybetti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; corona ölü ve vaka sayısı ile hakkında açıklamalarında bulunuyor. Türkiye'de 18 yaş altı ve 60 yaş üstü ? Cumhurbaşkanı Erdoğan; sokağa çıkma yasağı konusunda açıklamalarda bulunacak. Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısında son durum şu şekilde; toplam vaka sayısı 20.921, vefat sayısı 425 oldu. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 4.4.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 07:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi! Bakan Koca açıklıyor: 18 yaş altı ve 60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın özel haberine göre corona virüs vakalarının yüzde 60'ının İstanbul'da olması nedeniyle tedbirler arttırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; ' gelecek mi?' sorusuna bütün tedbirler programımızda var eğer gerekli görülürse tüm önlemler alınır diyerek cevap vermişti. Öte yandan değerlendirmelere göre izolasyonu en iyi sağlayan il başkent Ankara oldu; önümüzdeki günlerde 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma yasağı söz konusu! haberinin ayrıntıları...

YENİ TEDBİRLER GELİYOR! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞI...

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerinin de azlığının etkisiyle izolasyon kurallarına tam olarak uyulamıyor. Yapılan değerlendirmelere göre alınan önlemlere en iyi uyan, izolasyonu sağlayan il Ankara oldu. Önümüzdeki günlerdeki değerlendirme sonucu gerek görülürse İstanbul'da özel araçlar ile seyahat tamamen kısıtlanacak. Alınması planlanan yeni kararlar şöyle:

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SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi! Bakan Koca açıklıyor: 18 yaş altı ve 60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
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