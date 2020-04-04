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Son dakika: ve 'da hava kirliliğinde büyük düşüş yaşandı

ve 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini yüzde 41 azalttı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalıyor. Bu da araç kullanımını büyük oranda düşürdü. Bunun sonucunda ise hava kirlilik oranı kentlerde azaldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 15:25 ABONE OL
Son dakika: İstanbul ve Ankara'da hava kirliliğinde büyük düşüş yaşandı

TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALMASI SEBEBİYLE DÜŞÜŞLER BAŞLADI

Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirli havanın solunum ve dolaşım sistemine derinlemesine nüfuz edebildiğini belirterek, "Akciğerlerimize, kalbimize ve beynimize zarar verebilir. Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun ve diğer faaliyetlerin azalması sebebiyle azotdioksit (NO2) yoğunluğunda büyük düşüşler görülmeye başlandı." dedi.

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Son dakika: İstanbul ve Ankara'da hava kirliliğinde büyük düşüş yaşandı
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