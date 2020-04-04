Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Yargıtay üyesi coronavirüse yakalandı! İlk açıklama geldi!

... üyesi coronavirüse yakalandı! İlk açıklama geldi!

salgını ile mücadele sürerken, bir haberi de 'dan geldi. Yargıtay'dan yapılan açıklamada, bir üyenin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. İsmi açıklanmayan Yargıtay üyesinin sağlık durumunun iyi olduğuna da açıklamada yer verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:04 ABONE OL
Son dakika... Yargıtay üyesi coronavirüse yakalandı! İlk açıklama geldi!

Bir Yargıtay üyesinin korona virüs testinin pozitif çıktığı, hastanede tedavi gören üyenin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, "Yargıtay Başkanlığı seçimleriyle bağlantı kurularak, iki Yargıtay üyesinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

"Yargıtay Başkanlığı seçiminde oy kullanan ve toplu fotoğraf çektiren üyede koronavirüs pozitif çıktı" şeklindeki haberin algı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca, bu üyemiz, toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi, eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Yargıtay üyesi coronavirüse yakalandı! İlk açıklama geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA