Video konferansla ilk MYK toplantısı

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce il başkanları ve belediye başkanları ile videokonferansla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını da dün aynı yöntemle gerçekleştirdi. Toplantıda yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.