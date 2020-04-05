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Son dakika: Altun: yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı , Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda yaş arası vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtılacağını duyurdu

Giriş Tarihi: 5.4.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 20:49 ABONE OL
Son dakika: Altun: 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla hayata geçecek uygulamada ePTT'den form doldurulması gerekiyor.

Altun paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir."


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Son dakika: Altun: 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak
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