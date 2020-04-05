Son dakika: Altun: 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla hayata geçecek uygulamada ePTT'den form doldurulması gerekiyor.
Altun paylaşımında şu bilgileri verdi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir."