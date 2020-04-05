Bakan Koca'dan kritik uyarı: Onları izole edemezsek kontrol altına alamayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il sağlık müdürleriyle olan periyodik toplantılarına devam ediyor. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine "Coronavirüs mücadelemizin kararlılıkla devam ettiği bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.

Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün akşam saat 22.30'da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, koronavirüs salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

KRİTİK UYARI

Bakan Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" diyen Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.



Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" dedi. Bakan Koca, daha sonra il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca, video konferans ile 81 il sağlık müdürüne seslendi | Video