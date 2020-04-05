Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi cevap

'dan 'li 'e tokat gibi cevap

İçişleri Bakanı SÜleyman Soylu DHKP-C üyesi 'in ölümüne sahip çıkan 'li 'e tokat gibi bir cevap verdi. : Gerçek yüzünüzün bir kez daha görüldüğünü belirten Soylu, ''Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C'nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları" dedi

Giriş Tarihi: 5.4.2020 08:44 ABONE OL
Bakan Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Grup Yorum'dan Helin Bölek'in ölümü üzerine paylaşım yaptı.

Özel, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir." açıklamasını yaptı.

BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT CEVAP: ÖRGÜT YALAKALARI
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından CHP'li Özgür Özel'e çok sert cevap verdi.



Gerçek yüzünüzün bir kez daha görüldüğünü belirten Soylu, ''Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C'nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz
@eczozgurozel Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye Atatürk'ün "Tekalif-i Milliye" emirleri ile cevap Kılıçdaroğlu yine görev başında: Milli dayanışmayı karaladı CHP’li eski vekilden ekran başında büyük saygısızlık

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA