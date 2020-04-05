Bilecik'te bir köy karantinaya alındı!

Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Bilal Şentürk başkanlığında bir araya geldiği belirtildi. Kurulda, Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy köyünde Kovid-19 çıkması nedeniyle, bu enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GİRİŞ ÇIKIŞLAR İZNE BAĞLI

Söz konusu köye, bugünden itibaren 19 Nisan'a kadar giriş-çıkışların izne bağlı olduğu dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesinin; alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmamasıyla mümkün olacağının bilinmesi, aziz vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız."