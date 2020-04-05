‘Devletimiz gerekli tüm tedavileri yaptı’

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

Koronavirüsle bir haftalık mücadelesini kazanarak Kocaeli'de tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesi'nden taburcu olan fabrika müdürü Mustafa Bilgi mutluluğunu SABAH'la paylaştı. Bilgi, hastalıktan korunmak için tedbirlere uymanın ne kadar önemli olduğunu söyleyerek 'Hastanede tedavi için ilaç ve gerekli olan her şeyi sağladılar. Hastane odasında tek başımaydım. Kronik rahatsızlığım olmadığı için yoğun bakıma alınmadım. Devlet her ihtiyacımıza cevap verdi, gerekli tüm tedaviler uygulandı ancak bu sürecin psikolojik tarafı çok kötüydü.Bilgi 'Koronavirüsü geçiren biri olarak söylemek istiyorum ki eğer insanlar hastaları görselerdi, bırakın sokağa çıkmayı balkona bile çıkmazlardı. Aynı hastanede bir arkadaşımın acı haberini aldım. Şimdi Başiskele'deki evimdeyim. Eşim ve iki çocuğum bana ayrı bir oda hazırladı. İzolasyonumu sağladım. 14 gün bu şekilde devam edeceğim" dedi.