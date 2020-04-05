Erdoğan’a mektup ve bayraklı teşekkür

Zeytinburnu'nda yaşayan Gülzehra Kemal, evine gelerek sosyal yardım ödemesi yapan polislere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere çocukları tarafından yazılan 2 teşekkür mektubu ile filograftan yaptığı Türk bayrağını teslim etti.Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Zeytinburnu'nda 'Ekonomik istikrar kalkanı destek programı'na dahil edilen 296 hak sahibine polis, mahalle bekçisi ve PTT görevlileri tarafından evlerinde sosyal yardımlar ulaştırıldı. Merkezefendi Mahallesi'nde oturan Gülzehra Kemal, görevlilerden biraz beklemelerini rica ederken, çocukları tarafından yazılan zarf içerisindeki 2 teşekkür mektubunu ve çerçevelettiği filograftan yaptığı büyük bir Türk bayrağını Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere teslim etti. Gülzehra Kemal, cep telefonuna gelen mesajda adreslerine teslimat yapılacağını öğrenince çok duygulandıklarını, kızlarının bu mektubu hazırladıklarını, kendisinin de yaptığı Türk bayrağını vermek istediğini anlatırken, "Eşim belediyede çalışıyordu. 7 yıl önce vefat etti. Devletimize teşekkür borçluyuz" dedi. Teslim alınan iki zarf ve tablonun Cumhurbaşkanlığı'na gönderileceği belirtildi.Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bin TL'lik sosyal yardım alan 142 bin 207 aileden 100 bin 244'üne maaşlarının elden teslim edildiğini, geriye kalanlara ise bugün teslim edileceğini duyurdu.