Güvenlik korucularından anlamlı hareket! Yaşlı vatandaşın tarlasını sürdüler

Van'ın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın tarlasını, yardımına koşan güvenlik korucuları traktörle sürdü. Bu çerçevede jandarmanın 156 numaralı hattına gelen ihbarları değerlendiren güvenlik güçleri, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarını alıp evlerine kadar götürüyor.

Bu çalışmalarla devletin şefkat elini yaşlılara uzatarak gönüllerinde taht kuran jandarma ekipleri, sosyal mesafeye uyulması için de önlemler alıyor.

Mehmetçik corona virüsü nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü | Video

"ALLAH DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

İlçeye bağlı Kılavuz Mahallesi'nde güvenlik korucularına ekim zamanı geldiğini söyleyen 70 yaşındaki Sıddık Kartal, tarlasını sürmek istediğini bildirdi. Kartal'dan sağlığı için evden çıkmamasını isteyen güvenlik korucuları, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getiren güvenlik korucularının fedakarlığı, mahallelinin de takdirini kazandı. Güvenlik korucularının yardımına koştuğunu ifade eden Kartal, "65 yaş üstü olduğum için dışarı çıkamıyorum. Bu yüzden güvenlik korucularımız yardımıma koştular. Tarlamı sürdüler. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.