İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Türkiye'nin her kesimine corona virüsle mücadele kapsamında kesintisiz yardım yapıldığını vurguladı. Altun paylaşımında: 'Devletimiz her zorlu süreçte olduğu gibi Koronavirüse karşı mücadelede de milletinin yanında yer almaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımından sokak hayvanlarımızın beslenmesine kadar topraklarımızdaki her bir can için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.