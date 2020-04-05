İstanbul’da sokağa çıkma oranında rekor düşüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisinin yaptığı araştırmaya göre İstanbulluların sokağa çıkma oranı Kovid-19 vakalarının yaşanmasının ardından yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü. Ulaşım Yönetimi Merkezi'nin (UYM) 947 dedektör verisi ile Belbim Akıllı Bilet verilerinin kullanıldığı araştırmada, Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinden önce 2-6 Mart arasında, hafta içi İstanbul'da yaşayanların yüzde 75,1'inin günlük dışarı çıktığı görüldü. Bu oranın koronavirüs vakalarının yaşanmaya başlamasının ardından 23-27 Mart arasında yüzde 16,1'e düştüğü ve yaklaşık 2,5 milyon kişinin sokağa çıkmaya devam ettiği kaydedildi.Araştırmada ayrıca koronavirüs vakalarından önce İstanbulluların yüzde 15,2'sinin dışarıya özel araçlarıyla çıktığı, vakalardan sonra yüzde 54'ünün özel araç tercih ettiği, toplu taşımayı tercih edenlerin oranının yüzde 41,5'ten yüzde 20'ye düştüğü bildirildi. Öte yandan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 10 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.