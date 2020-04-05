Kaçak maske üreten atölyelere baskın

İstanbul polisi, koronavirüs salgınını fırsat bilerek kaçak sağlık maskesi imal edilen ve söz konusu kaçak maskelerin toptancılara ve bazı iş yerlerine satılarak piyasaya sürüldüğü adreslere de operasyonlarını sürdürdü. Sultanbeyli, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda kaçak sağlık maskesi imal edilen ve ruhsatsız bir şekilde tekstil atölyesi olarak faaliyet yürütülen beş adrese baskın yapıldı. "Merdiven Altı" olarak adlandırılan ve hijyen kurallarına uygun olmayan adreslerde ruhsatsız bir şekilde imal edilen 100 bin adet kaçak maske ele geçirildi.İzinsiz imal edilen ve piyasaya sürülmek üzere paketlenen kaçak maskeler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Beş adres de zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi ve ruhsatsız oldukları belirlenen iş yerlerinin faaliyetlerine son verildi. İş yeri sahipleri B.Ö., A.B., S.E., D.E. ve G.T.'ye ise "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak ve Ruhsatsız İş Yeri İşletmek" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı ve 5 iş yeri sahibine idari para cezaları da kesildi. Mühürlenen iş yerlerine verilen siparişler üzerine paketlenerek kolilere yerleştirilen ve adreslere gönderilmek üzereyken el konulan kaçak sağlık maskelerinin incelemelerinin devam ettiği bilgisine de ulaşıldı. Sultanbeyli'de mühürlenen bir iş yerinin ceza kesilen sahibinin bir başka adreste maske imal ederken ikinci defa yakalandığı iddia edildi.