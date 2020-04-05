Karantinada bile şehit arkadaşlarını unutmadı

AFYONKARAHİSAR NAMAZ VAKİTLERİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan ve 4 Nisan 1953'te yaşanan Dumlupınar faciasının son canlı tanığı olan emekli deniz astsubayı Mustafa Pekbey (88), koronovirüs sebebi ile evinde kapandığı evinde, şehit arkadaşlarını rahmetle andığını belirtti. Pekbey "Bu salgın hastalık nedeni ile 20 gündür evimden çıkmıyorum, evime misafirde kabul etmiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Devletimizin aldığı önlemlere uyarak, hep birlikte yardımcı olmamız gerekli. İnşallah el birliği ile bu salgın hastalığı atlatacağımız. Dumlupınar faciasında şehit olan silah arkadaşlarıma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.