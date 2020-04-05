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Karantinada bile şehit arkadaşlarını unutmadı

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.4.2020 ABONE OL
Karantinada bile şehit arkadaşlarını unutmadı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan ve 4 Nisan 1953'te yaşanan Dumlupınar faciasının son canlı tanığı olan emekli deniz astsubayı Mustafa Pekbey (88), koronovirüs sebebi ile evinde kapandığı evinde, şehit arkadaşlarını rahmetle andığını belirtti. Pekbey "Bu salgın hastalık nedeni ile 20 gündür evimden çıkmıyorum, evime misafirde kabul etmiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Devletimizin aldığı önlemlere uyarak, hep birlikte yardımcı olmamız gerekli. İnşallah el birliği ile bu salgın hastalığı atlatacağımız. Dumlupınar faciasında şehit olan silah arkadaşlarıma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
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Karantinada bile şehit arkadaşlarını unutmadı
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