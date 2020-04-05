Kurtarıcı olarak New York'a gönderilmişti! USNS Comfort gemisiyle ilgili skandal iddia

Dünyada en çok koronavirüs (corona virüs) vakasının görüldüğü yer haline gelen ABD'nin New York kentinde limana yanaştırılan dev hastane gemisi USNS Comfort'la ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Aksam.com.tr'nin Fox News'ten aktardığı habere göre, kentte koronavirüsten dolayı felç olan sağlık sistemine destek olması ve koronavirüsle bağlantısı olmayan hastalara hizmet vermesi gereken Comfort gemisine "kazayla koronavirüs hastalarının sevk edildiği" öne sürüldü.

Üst düzey üç farklı ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, koronavirüs hastaları için yeniden düzenlenen Javits Center Kongre Merkezi'nde tutulan hastalardan "en fazla beş tanesinin Comfort hastane gemisine naklediğildiği" aktarıldı.

Yapılan hatanın fark edilmesi üzerine söz konusu koronavirüs hastalarının hızlıca Javits Center'a geri nakledildiği, ABD ordusuna bağlı Comfort hastane gemisinin sıkı prosedürlerinden dolayı mürettebata virüs bulaşmadığı ve hastaların gemide tutulduğu yerlerin detaylıca temizlendiği bildirildi.

New York limanına yanaşan "Comfort" ve Los Angeles limanına yanaşan "Mercy" isimli ABD ordusuna bağlı hastane gemileri, koronavirüs hastalarına hizmet vermiyor. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, söz konusu kararı yeniden gözden geçirmeye başladığı öğrenildi.





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