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Bakanı Selçuk'tan "" açıklaması: Hazırlanıyoruz

Bakanı Ziya Selçuk, bu yılki kutlamalarına ilişkin, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:57 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması: Hazırlanıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yılki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

"EVLERDE KATILABİLECEĞİZ"

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlattı.

Bu kapsamda, aylar öncesinden hazırlık yapıldığına işaret eden Selçuk, "Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir." açıklamasında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "23 Nisan" açıklaması: Hazırlanıyoruz
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