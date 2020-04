Minik öğrenciler harçlıklarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbaralarındaki paraları ve harçlıklarıyla katkıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren Akyazı Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ömer Asaf Bıçak, video çekerek kampanyaya destek verdi.

Kumbarasındaki paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için bağışlayan Bıçak, arkadaşına "meydan okuyarak" kampanyaya destek vermesini istedi.

Meydan okumayı kabul eden Bıçak'ın sınıf arkadaşı, kumbarasındaki paraları kampanyaya bağışlayarak, diğer arkadaşlarını kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Arkadaşlarının çağrısına yanıt veren 5 öğrenci daha kumbaralarındaki para ve harçlıklarını vererek kampanyaya destek oldu.

BURSA'DAN DESTEK

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Dumlu ailesinin 3 çocuğu, 3 ay boyunca kumbarada biriktirdikleri bin lirayı, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bizi yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası büyük ilgi gördü. Yurdun her bölgesinden 7'den 70'e katılımcılar bütçeleri oranında destek oldu. Kampanyaya bir destek de Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Dumlu ailesinin çocuklarından geldi. Servet-Leyla Dumlu çiftinin çocukları Ömer Can (8), Ahmet Eren (11) ve Muhammed Emin (13), kumbarada biriktirdikleri bin lirayı bağışta bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videoda Türk bayrağı açarak kardeşler adına konuşan Ömer Can, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 3 aylık biriktirdiğimiz bin liramızı bağışlıyoruz" dedi.

